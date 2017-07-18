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﻿馬場浮世繪——愛馬女協暑假續行善

2017-07-18 列印
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  香港愛馬女士協會在暑假期間依然四出行善，昨日一班總理葉思貝、胡珮君、徐藝載、區結玲、莊幸怡和吳若希，就藉暑期時間，聯同兩間慈善機構香港樂童行和基督教家庭服務中心，帶領四十四位小童到九龍灣國際展貿中心一起玩跳彈床活動，度過了一個愉快的暑假天。

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