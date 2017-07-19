﻿終身成就頒漏兩駒

剛過去的馬季，多匹馬王級良駒退役，四歲的「佳龍駒」戰死沙場最為人惋惜，「友瑩格」、「步步友」與「威爾頓」則因年邁，總有卸甲歸田的一天，只有不捨，並無傷感可言。



三匹年老良駒於同一馬季內相繼退役，不是奇怪事情。奇就奇在於季尾的冠軍人馬頒獎禮上，獲頒終身成就獎的只得「友瑩格」與「步步友」，缺了「威爾頓」的一份。「友瑩格」先後兩次捧走香港短途錦標，之間經歷過嚴重傷患，再加上牠曾於一年之間，分別在香港、日本與新加坡贏得一級賽，屬本地賽馬史上絕無僅有，頒予終身成就獎以作彰顯，當然應該。



「步步友」曾一季內連贏六場大賽，其四屬一級殊榮，包括香港一哩錦標、董事盃、女皇銀禧紀念盃與冠軍一哩賽，坐過馬王寶座之餘，國際評分更曾登全球最高，此亦為香港馬匹從未有過的威風，誌以一座終身成就獎，也是應該。



但論戰功，「威爾頓」一樣彪炳，在其殺敗「步步友」贏打吡的那季，還先後兼贏經典盃與女皇盃；隨後一季則囊括香港盃、百周年紀念銀瓶與香港金盃，翌季再多贏香港金盃一次。即使剛季大不如昔，好歹都捧走了馬會盃，在港服役的獎金逾六千三百萬，敢問哪方面輸蝕？



終身成就獎只有紀念意義，沒有競爭性質，並非選甚麼甚麼之最，真認為有需要時，頒得一個就頒得兩個，甚至三個四個，不惹異議。否則，也不會出現「友瑩格」與「步步友」同時得獎的情況。可是馬會偏偏就漏了「威爾頓」的一份，不知道理何在。



而且說實在，馬會漏頒了的尚不獨「威爾頓」，還有「佳龍駒」。後駒空前地包辦了四歲馬系列賽的三冠，既當選得馬王，而競賽生涯亦已告終，哪方面不夠資格多拿一座終身成就獎，也難明白。



聶駿