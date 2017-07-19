﻿馬場浮世繪——佳龍駒友瑩格紀念集發售

剛季的香港馬王「佳龍駒」和最佳短途馬「友瑩格」，已經退出競賽行列，但牠們服役期間所得的驕人成績，至今仍為馬迷津津樂道，本報名家吳嵩名下出版機構，特別出版「佳龍駒紀念集」和「友瑩格紀念集」，今日開始在書展發售，經記者走訪澳洲和新西蘭，了解「佳龍駒」和「友瑩格」背後故事，原來牠們的王者之路相當曲折，特刊內容十分有趣，馬迷不容錯過。



無獨有偶，「佳龍駒」和「友瑩格」的母親，都曾走過生死邊緣，如果當時不幸離世，馬王根本不會誕生。「佳龍駒」母親Swing Dance血統優良，同父同母弟「福智」在港贏過三場頭馬，同母妹「女主播」更是一級賽草上女皇錦標盟主。Swing Dance年輕時在馬房內發生意外，引致盆骨骨折，差點要人道毀滅，幸好獸醫努力搶救，休息數月才康復。至於「友瑩格」母親Exodus血統顯示為長途馬，服役時也在千六米贏馬，後來增程時卻陣上折足，經過獸醫一番努力才挽回生命，轉任牝馬。



兩駒來港過程曲折



此外，「佳龍駒」和「友瑩格」都是幾經轉折才售來香港服役。特刊裏提到，「佳龍駒」在澳洲兩歲賽績甚佳，練馬師大摩本來也不明白為何可以購入，至後來才找到答案。「就是這個原因，我對佐治說：『為何牠們會出售這匹大有上升空間的賽駒？』」後來我們終於明白，這是因為其馬主，Gooree Park牧場主人的胞弟Henry Cojuangco在我們購入牠的同一星期逝世。」大摩接受訪問時說。



「友瑩格」方面，練馬師蘇保羅起初在周歲拍賣會購入時，對其寄望甚殷，希望能以自購新馬身分來港，可是卻苦無馬主問津，及後他再安排「友瑩格」在當地上陣，結果一出即輕勝，取得足夠資格以自購馬身分來港，並再次嘗試找馬主購買，可惜又處處碰壁，直至年輕又初次成為馬主的楊毅出現，雙方一拍即合。



兩本紀念其餘精采內容相當多。例如培育「友瑩格」的溫莎公園牧場經理Steve Till表示，原先以血統估計，只期望該駒會成為一匹中距離馬，但從來沒有估計牠會成為世界最佳短途賽駒之一，對此他感到相當驚訝。



另外「佳龍駒」上手練馬師活侯夫人則謂，如果有機會繼續訓練『佳龍駒』至三歲甚至更年長，該駒肯定能在最高水平的賽事爭勝。







