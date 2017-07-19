﻿捉路專家——大摩用人最講究

大摩剛季贏馬六十七場，五十三W取自田草，谷戰只贏八場，泥戰更少得六場，究其原因卻未必與作風有關。主要原因是麾下高班馬多而低班馬少，而谷、泥兩條賽道較少高班賽，大摩想多作部署亦無從。不過此亦其經營手法，多年如是，贏獎金多比贏馬多更為實際，看不出他會轉營。



至於用人方面，大摩向來講究，剛季當然仍是主力靠外籍大師傳搏殺，馬匹但凡配上華將，十居其九陪跑，曾策摩廄馬奏捷的華將只有何澤堯、潘明輝與巫顯東三人，合共贏馬五場而已，特別在於全是贏於季尾，且當中有四W是由潘、巫兩人瓜分。可見大摩用人實也會視乎情況，不是一味重洋輕華，當馬匹於季尾體力稍降，也會刻意借助見習生減磅以增勝算。



剛季大摩交馬予潘、巫出擊的成績甚為穩定，與潘明輝合作十一次得兩冠一亞兩季，上名率近五成；至於與巫顯東八次合作的成績為兩冠一季，惟其實全入前六名兼兩度得殿軍收獎金，反映次次搏殺。故來季如見摩廄馬配上述兩位小將，宜多加留意。當然，如果潘、巫進一步升格甚而畢業，少了減磅優惠，情況或會有別。



洋將方面，剛季贏摩廄馬最多的並非莫雷拉與潘頓兩大高手，而是新人祈普敦贏十六W，特別在於清一色贏沙田賽事，谷中未曾攜手報捷。至於莫、潘騎摩廄馬的比較，兩皆贏過十二W，但前者的上名率卻不如後者。潘頓剛季五十六騎摩廄馬得十二冠十一亞八季，上名率達五成五。不過，由於大摩新馬季騁來貝湯美為馬房主帥，不論祈普敦也好，莫雷拉與潘頓也好，騎摩廄馬的次數定會減少，同時間或會更珍惜機會，命中率可能更高。



反而貝湯美近兩季騎摩廄馬成績一般，剛季三十一次得三冠一亞三季，前季三十次得三冠五亞三季，新季宜先觀望。