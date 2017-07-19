﻿亨利隨筆——齊齊刨馬做黐線佬

每次打開新一期的排位表，看着十場賽事逾百匹參戰馬，許多馬迷都會大感茫然，一再翻閱各駒紙上賽績，眼光光左思右想，睇足幾個小時，結論總是「毫無頭緒」四隻字。小弟也曾經歷這段困惑期，故深切明白眾人的苦惱，自問刨馬有心有力，弊在不知從何入手。說實在話，刨馬是有一套可行方法的，翻睇賽事影片乃基本動作，問題只是你願不願意去做。



過往不少朋友問我如何刨馬，小弟往往支吾以對，從不確實回答，箇中原因並非自私，反而是愛心滿載，因為刨馬實在沉悶之極，獨個兒日夜對着電腦屏幕，做着一件不保證有回報的事情，感覺猶如黐線佬。站在朋友立場，我豈有教人嘥時間之理？



為了應付暑期空檔把格子爬滿，稍後一連幾個星期三，小弟準備不顧道義，將自己的刨馬方法向大家交代一下，有興趣的話，我們一起成為黐線佬吧！



亨利