﻿捉路專家——方嘉柏田草喜出冷

一如以往，方嘉柏是四大名牌倉主中，唯一視谷中為主戰場者，剛季作風依然，所得的六十一場勝仗，便有三十九W是贏自谷戰，其餘廿二場頭馬，田草田泥各佔一半。而單計田草成績，方嘉柏剛季原來贏得比李易達更少，排名十三只屬中游。



不過方嘉柏雖少贏田草賽事，卻絕不可對其視若無睹，事關原來他甚喜歡在田草博冷，剛季的十一場田草勝仗，就只「齊齊健康」與「綽綽有餘」是在莫雷拉胯下以大熱身分贏馬，其餘九W盡是十倍過外，且更有冷至268倍的「喜喜寶」與100倍的「罕曾見」得手，而為後駒建功的何澤堯，另助「齊齊健康」與「天合」於田草爆出40倍及39倍的冷W。計一計數，剛季在沙田賽事隻隻方廄馬均注買齊，竟然有利可圖！來季大可視為財路一條，凡於田草賽事見方廄馬成冷，都要提防。



反而谷中賽事，投注方廄馬就寧熱莫冷，剛季其三十九場谷中勝仗，有十九場是大熱贏馬，為數近半，成次熱贏馬的亦有七場，扒冷並無着數。尤其是配上潘頓在谷中出擊的熱門，剛季所見有十三次成大熱或次熱，戰績為五冠兩亞一季，甚少會「揸流攤」，刻意捨棄無疑自討苦吃。



而講到方嘉柏用人方面，不可不提韋達。二○一二年十二月七日的「開心動力」配韋達，只屬國際騎師賽抽籤的巧合，剛季之前，方嘉柏上次交馬予韋達操刀實為二○一一年三月十六日贏馬的「百利拍檔」，剛季卻突然破冰，兩人合作了廿四次得兩冠兩亞一季，來季關係進一步好轉亦說不定。



當然，講到信心保證，方廄馬還是配莫雷拉的時候最穩陣，剛季合作五十一場得十九冠一亞一季，比起前季只合作三十二次大幅增加，其對雷神的日益信任，有數字為證。