﻿馬場浮世繪——羅富全受蔡神仙影響大

目前距新馬季開鑼只有七個星期，兩位新任練馬師羅富全和麥菲文均已開始收馬，以及籌組馬房，截至上日，前者暫時已獲二十三駒加盟，他接受查詢時透露，對目前組軍情況感到滿意。



自從麥菲文和羅富全獲簽發練馬師牌照以來，一直有傳兩人均會大獲支持，後者很快便將「爆倉」。對此羅富全回應：「此類傳言當然不確，我在馬會公布麥菲文來港後兩個月才獲發牌，而對方早已成名，以及有香港馬主支持，故起初我要爭取支持絕非易事，幸好經過努力後取得成果，預計將有約二十駒來投，另加約二十匹新馬，預料九月開鑼時廄內養馬量可達四十匹，當然目前仍有空位，歡迎所有新舊馬匹加盟。」



羅富全之後透露，原先與麥菲文都被安排在奧運馬房，惟該處最多只可容納二百匹馬，但已在該處的鄭廄和時廄養馬量亦多，可能不敷應用。因此，羅富全的馬房最後還是在沙田馬房範圍之內，遷入季尾已退休的吳定強馬房。



羅富全入行三十六年以來，經常替冠軍級人馬效力。最初做見習騎師時，導師是前多屆冠軍騎師鄭棣池；後來升正大師傅則協助冠軍練馬師愛倫練馬，且平日亦有入馬房學習運作；及後退居幕後，曾出任大摩及蔡約翰副練。究竟這對他開倉從練有多大影響？「每一位都有其風格，希望多年來從前輩身上學到的知識及經驗，可讓我融合出一套最適合自己的方法。現階段我較傾向循序漸進，讓馬匹自然提升狀態，因為可以維持更長時間，對馬匹健康也更有保障。」羅富全表示。



冠軍練馬師蔡約翰曾盛讚羅富全，指出如果他在世界上任何一個賽馬國家工作，早贏取得牌照開倉，而在上周五晚冠軍人馬頒獎典禮上，他更眼泛淚光，激動地感謝羅富全四年來為蔡廄的貢獻。羅富全坦言事前完全不知道蔡約翰會有此番言論，感到既驚且喜，但亦顯示自己過去四年工作獲得認同，值得欣慰。



此外，羅富全表示蔡約翰的處事作風影響到他日後如何管理馬房，他表示：「我在馬圈多年，看過不少倉主遇到問題便大發脾氣，反觀蔡約翰則是謙謙君子，遇下屬犯錯時，總會心平氣和地訴之以理，此點我十分認同。所以我提醒自己，日後遇到馬房員工犯錯，只會在辦公室內跟他們解釋，絕不會亂發脾氣，務求馬房上下和諧，彼此衷誠合作。」



