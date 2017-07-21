﻿紅軍當年威到盡

利物浦當下在香港踢英超亞洲盃，畢竟是老牌勁旅，在港擁躉也多，自有一陣子哄動。



年近五旬的球迷，無不知道利物浦在七、八十年代時的厲害。由七五/七六球季數起，直到八九/九○為止，那十四年間，利物浦十度稱王於其時尚稱英甲的頂級聯賽，此期間還贏過四次歐聯的前身歐洲盃、兩屆足總盃、四屆聯賽盃，另加一屆歐洲超級盃。那是一個王朝，堪與其後曼聯的費格遜年代相提並論。想當年，利物浦、曼聯、阿仙奴、愛華頓與熱刺被稱為英甲五大，車路士與曼城尚不入流，然而話雖是五大，實情卻是利物浦獨大，其餘四大的擁躉，無不眼紅利物浦的成就。



當九○年利物浦贏得本身第十八次頂級聯賽的時候，只曾贏過七次的曼聯已足足有廿二年未嘗這滋味，我是紅魔粉絲，確也曾以為利物浦的王朝會千秋萬世，曼聯只可仰其鼻息。豈能料到，就在利物浦第十八次稱王後的翌季，去到最後一輪聯賽於主場晏菲路與阿仙奴交手，利物浦在領先對方三分兼得失球佔優，只要不淨輸兩球就可衞冕的情況下，偏偏就輸○比二，將獎盃拱手讓予阿仙奴。更料不到的是，利物浦這番功虧一簣，竟爾是噩夢的開始而已，再之後一屆由列斯聯封王，然後便改名英超；轉眼間，白頭宮女話當年，利物浦不曾贏過聯賽冠軍已有廿七年之久。



球場上的利物浦，令我不期然想起了馬場上的許怡。九十年代初，許怡麾下有「翠河」、「娛樂之皇」、「赤鬥士」、「舞照跳」、「有型仕」與「福將軍」等頂班惡馬，乃長途、短途大賽的捧盃常客，更曾與大摩平起平坐做冠軍倉主，風光之極。其時可有人能逆料，許怡會落得有因成績太差而被馬會攆走的一日？難怪有云︰創業難，守業更難。



聶駿