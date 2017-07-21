﻿馬場浮世繪——楊明綸往美國學藝

楊明綸昨日離港前往美國肯塔基州，開始為期一個月的客串之旅，他將追隨當地著名練馬師羅敏士學藝，同時爭取上陣機會。



楊明綸去年暑假曾申請到美國客串，卻因簽證問題未能成行，今年終於一償夙願。為何堅持要到美國，不去澳紐或歐洲？楊明綸回答說：「雖然歷年來港的外籍騎師中，採用美式騎法的為數不多，大概只有冠軍騎師莫雷拉，以及多年前的冼毅力，但我一直相當欣賞他們。此外，師父李易達曾在美國馬圈工作多年，不時向我提到當今世界最好的騎師都在美國，令人躍躍欲試。如今終於能夠成行，且在師父協助下能到羅敏士馬房工作，我會好好把握這難得的機會，努力學習。」



楊明綸前季贏出三十場頭馬，創下個人一季頭馬新高，可是剛季卻連番受傷患影響，多達二十六次賽日沒有上陣，令出賽次數驟減至一百二十四次，結果只取得十五場頭馬。對此他認為一方面是腰椎的傷患影響，而剛季有較多見習騎師出道，亦構成更大競爭。雖然楊明綸剛季只勝出十五場頭馬，卻非全無亮點，其中五月二十一日夥拍「勝利導航」爆出四十二倍大冷W，令人印象最深，他說：「該仗勝利正好是師父季內第十六場頭馬，即順利達標的一W，意義重大。由見習時代開始，他一直給予最大支持，對我相當信任，能夠為其贏出重要頭馬，實在特別高興。」



被問到新季願望時，楊明綸自然希望從谷底反彈，他說：「經過休息、接受針灸和物理治療後，目前傷患已完全受到控制，新季最大願望是騎足全季，也希望今次美國之行能提升自己，回港後能夠學以致用，陣上發揮較前進步。」



