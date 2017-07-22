﻿巴基之星精甩尾

「巴基之星」剛季連番在大賽中屈居第二，暫未證明具馬王級實力，只屬頂班惡馬。至於會否大器晚成則說不定，畢竟牠來自北半球而年僅四歲，進步空間猶在。但不可不承認的是，「巴基之星」是一匹特別得前所未見的馬匹，甚有個性。



「巴基之星」前季尾處子登場的那役，已夠特別。起步慢條斯理而遙遙墮後，轉彎還居包尾，卻能在絕無可能的情況下，窮追一條直路逢馬過馬，成了國際新聞。至於剛季尾的敗仗，輸起來比贏馬時就更特別，出閘後跑了約兩百米，竟然自己話停就停，不喜歡跑便不跑，任由莫雷拉在馬背上又鞭又打，牠都若無其事！說得最傳神便是粵俚所云︰你吹我脹！結果，莫雷拉又曾下馬，又再上馬，足足搞了成分鐘，「巴基之星」才肯施施然重新展步，跑過終點得第五名也即包尾，為馬主取回些微獎金，全場噓爆！



馬匹一般智商不高，但看罷「巴基之星」話停就停的這一遭，可以肯定牠比較聰明，起碼有本身想法，不由騎師作主。至於當時牠何故停步，或是厭戰，或是嫌天時暑熱怕辛苦，也可能是瞧不起對手，要牠自己才知道。而且說不定日後還會隨時發作，總之就要看其心情，牠不想跑就不會跑。一旦如此，屆時馬會為了保障投注人利益，縱然曾花過心機催谷宣傳為明星，也只得勒令「巴基之星」退役，無可奈何。



馬匹有精有蠢，「巴基之星」是精甩尾的例子，說到特別蠢的，我想起已故練馬大師愛倫的看法。他說但凡天雨路滑之時，陣上仍肯全力拼勝而跑得特別快的馬匹，即所謂「游水馬」，便是最蠢的馬匹。因為按理馬匹極其膽小，明知路滑便會怕跌而跑得慢點，只有蠢馬才不知死活，仍會全速奔馳。



聶駿