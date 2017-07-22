﻿馬場浮世繪——田泰安征日保狀態

田泰安今日開始在日本客串三星期，今明兩天先在函館馬場分別策騎七駒及兩駒出賽，下周轉往札幌馬場再戰，他坦言對此行充滿期望，並揚言要取得較去年更佳的成績。



田泰安去年同期首次在日本客串，只取得兩場頭馬，但仍決定今年暑假再往當地策騎，他解釋：「我認為香港個半月的唞暑期太長，有必要另尋上陣機會以保持個人狀態，何況吸收過去年經驗後，我對日本賽事模式更了解，人脈方面亦已建立，另外正式簽字支持我的練馬師堀宣行承諾會給予更大支持，於是我便重臨日本。」



在港的成績方面，田泰安前季從谷底回升，以四十七場頭馬居騎師龍虎榜第三，上季演出稍為遜色，全季贏四十一場，龍虎榜上下跌兩位至第五，但他對此仍感到滿意：「雖然上季賽日及場次都增加，但我覺得七八成最具實力座騎都由莫雷拉和潘頓主理，餘下的二三成才由其他騎師爭奪。有時在千辛萬苦取得好座騎後，一旦抽得外檔，贏馬的機會又大為削弱，因此早在去年十月時我便對自己說：『倘若全季贏出四十場頭馬，便算達成目標。』如今算是願望達成，當然滿意。」



此外，田泰安指出，現役有四位見習騎師，所以上季賽事模式較以往明顯改變。「幾位見習騎師本身根柢甚佳，出賽更有磅減，他們都能擅用此優勢，採用較主動跑法，前領或中段發力，我也經常要作出應變，當然效果不一，但肯定令賽事競爭更劇烈。」田泰安說。



田泰安又表示，為加競爭力，一些負最輕磅、又或表面看來機會平常的馬，自己亦不會推辭，而且必定全力以赴，希望可以帶來驚喜，所以其座騎不時會走入冷位，甚至爆冷取勝。新季田泰安也將沿用此戰略，冀望繼續交出好成績。



被問到新季希望再夥拍上陣的馬，田泰安立即回答是方廄「川河尊駒」，他說：「雖然季尾賽事水準稍低，但是『川河尊駒』能克服排大外檔後上輕勝，反映質素甚高。我沒有向方嘉柏查詢該駒未來部署，但相信牠有機會扶搖直上，希望在新季可以繼續策騎牠出賽。此外，同屬方廄的『公証揚鳴』跑泥地特佳，每仗贏來皆有餘未盡，新季應可在泥地千二米再添頭馬。」



那邊廂，韋達亦開始了在日本的客串期，今、明兩日將在名古屋的中京競馬場上陣，分別有六匹及九匹座騎。



