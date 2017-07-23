﻿傳奇榮休近水樓台

趁馬季歇暑人人比較空閒，吳嵩兄日前請《星島馬訊》的同事午膳，在下未克應約叨陪，這廂謝過吳社長的美意。



其實這頓午飯，別有一番意義。事關剛馬季完結後，普羅馬迷在《星島馬訊》就再不會看到吳嵩兄的妙筆；還不特止，他在其他刊物的專欄也不復見，就連電視台節目的主持工作，他都不會再幹。換言之，吳嵩兄已經全面退出前線，榮休去也！



但話雖封筆封咪，興趣就是興趣，榮休以後，他馬會照養、馬會照育，社會上的公益事務亦會照做。據聞還打算作育英才，至於形式怎樣，有待分曉。



評馬人中，又養馬又育馬，又辦報又搞出版，並任馬主協會主席兼是馬會遴選會員，獨吳嵩兄一人，並無別號，實在是出眾人物。近水樓台，在其榮休之時，《星島馬訊》於日前午膳間便為他做了個專訪，不日刊登，以誌這傳奇人物多年來在馬圈裏的成就。當日我不在場，未能親聞吳嵩兄細說從頭，但訪問的錄音，我倒已急不及待的聽了一遍。娓娓道來，煞是精采。



吳嵩兄的閱歷真多，博聞強記，再加上一些難得機遇，難怪成就過人。在訪問的錄音中，我聽到他當年還於求學階段，在澳洲跟傳奇練馬師湯美史密夫交往時的回憶，尤其嚮往神馳。



湯美史密夫正是活侯夫人的父親，何其鼎鼎大名，吳嵩兄自稱當年還未知賽馬為何物，卻膽敢唐突地走去馬場，日日問長問短乞教。難得是老人家不嫌這黃毛小子冒昧，知無不言，言無不盡。吳嵩兄豐富的賽馬知識，就是從那時開始累積。



說起來，吳嵩兄的經歷仿若武俠小說情節。至於箇中細節，這兒賣個關子，且看專訪全文。



聶俊