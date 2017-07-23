﻿馬場浮世繪——匯合彩池新季接受過關

「匯合彩池」於一三至一四年度馬季推出後，成績有目共睹，上季煞科日經「匯合彩池」的投注額高達一億八千三百萬，佔全日總投注百分之十。由新季開始，「匯合彩池」將接受混合過關投注，加上香港馬會進一步與海外國家合作，預期投注額將繼續上升。



香港馬會當初推出匯合彩池，不少評論指外國顧客對香港賽馬不熟悉，可能興趣不大，但如今證明他們判斷錯誤。應家柏表示：「根據我們的調查，每次香港賽事，海外固定客戶達二十五萬人，當中最多的是去年十一月才將注項匯入香港的英國，可能因為當地可透過幾個博彩機構和網上平台投注，十分方便，加上谷中夜賽進行時，剛好是當地午飯時間，正好提供他們娛樂選擇。」



應家柏續指，「匯合彩池」成功除了香港賽事水準高，緊張刺激外，香港馬會與外國馬會或傳媒的充分合作，提供顧客最新、最充足的賽事資訊亦至為關鍵。



過去數年「匯合彩池」只接受獨贏、位置、連贏、位置連贏、三重彩及孖寶等彩池，但由新季開始將逐步接受「混合過關」，首個地區是澳門。過關投注向來深受香港馬迷歡迎，但應家柏對「匯合彩池」接受「混合過關」後，投注額會否進一步急升仍抱保守態度。「過關投注方式無疑給予顧客更多選擇，但海外客戶是否跟香港一樣受落，要稍後分曉。何況如果順利過關，當然會帶動投注額，但如果頭關已斷，根本沒有幫助。」他說。



應家柏強調，除了「混合過關」外，「匯合彩池」仍大有發展空間，他說：「特別彩池有發展潛力，例如四重彩在法國特別流行，當地馬迷喜歡它派彩高，倘若日後法國投注機構PMU能夠提供香港賽馬四重彩彩池，以及其他特別彩池，相信會受到歡迎，但這需要技術及其他方而配合，我們已與海外眾多夥伴研究，希望稍後取得共識。」