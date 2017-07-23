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﻿馬場浮世繪——韋達田泰安日本報捷

2017-07-23 列印
  昨日開始在日本客串的韋達和田泰安，均成功贏馬開齋。韋達在中京競馬場第五場兩歲新馬千六米賽中策騎「龍王」的子嗣To The Frontier勝出，之後在第十一場泥地千四米錦標賽成功起孖。至於在北海道函館競馬場策騎的田泰安，在草地千二米的函館體育日刊紀念，夥拍Admire Gold爆出十二倍冷W。以上兩人今日會繼續上陣。
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