﻿馬場浮世繪——韋達田泰安日本報捷

趁馬季歇暑人人比較空閒，吳嵩兄日前請《星島馬訊》的同事午膳，在下未克應約叨陪，這廂謝過吳社長的美意。 其實這頓午飯，別有一番意義。事關剛馬季完結後，普羅馬迷在《星島馬訊》就再不會看到吳嵩兄的妙筆；還不特止，他在其他刊物的專欄也不復見，就連電視台節目的主持工作，他都不會再幹。換言之，吳嵩兄已經全面退出前線，榮休去也！ 但話雖封筆封咪，興趣就是興趣，榮休以後，他馬會照養、馬會照育，社會上的公益事務亦會照做。據聞還打算作育英才，至於形式怎樣，有待分曉。 評馬人中，又養馬又育馬，又辦報又搞出版，並任馬主協會主席兼是馬會遴選會員，獨吳嵩兄一人，並無別號，實在是出眾人物。近水樓台，在其...

2017-07-23