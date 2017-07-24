﻿惟恐揦手唔成勢

馬季歇暑後這個星期，沒多少日好過天，不是黃色暴雨警告，便是颱風信號，如馬季未完天氣如此，賽期便大亂矣。何況如今一季編跑八十八次賽事，馬季為期偏受政府所限至七月中必須告終，季尾階段，馬會想找補賽的空檔也難。怪不得有云馬會做得善事多，鴻福齊天。假設壞天氣早來一個星期，馬會高層便甚頭痕。可以要求政府行個方便，安排於七月下旬才補賽嗎？即使政府答允，惟馬圈中人如練馬師、騎師甚至馬房員工，以至賽馬傳媒的從業員，大多安排好行程一到馬季歇暑便外出，機票酒店都已訂好，又要如何收科？



以馬會近十年八載的政策，賽事增了就不會減回，馬季為期卻受限制，七月是香港的風季，若然一切不變，上述的混亂情況，早晚都會出現。為免有日揦手唔成勢，在全年賽馬未出現前，馬會唯一可做的便是先向政府爭取到能將馬季為期的日子延長，卻別增辦賽事，預留空間走盞，無風無浪便如期七月中收鑼，否則就遲幾日。一切先旨聲明，到時有人要改機票要改行程，至少無得好怨。



當然，抽離於馬會的立場，季尾賽事如因打風落雨而取消了，若然不便補賽，就由它取消算數。反正七月中向無重要錦標，無關宏旨。



聶駿