﻿馬場浮世繪——慈愛基金保障受傷騎師

騎師在陣上犯規或平時行為不當，都有機會被馬會罰款，這些款項並不是馬會袋袋平安，而是會轉到用於協助受傷騎師的慈愛基金中（Benevolent Fund）。每季都有騎師被罰款，款項總和大約在一百萬至一百二十萬港元左右。根據馬會資料，上季騎師所繳交的罰款總額為一百一十萬港元，當中包括季尾莫雷拉策騎「馬功臣」被罰的二十五萬五千元。



如果有任何騎師受傷需要長時間休養，慈愛基金便會聯同保險公司的賠償金，一同提供生活費予受傷騎師。上季一個受傷休養中的騎師，每日可獲得二千三百一十元生活費，新馬季將提升至二千五百九十元，而所增加的二百八十元，全數由該「慈愛基金」支付。至於生活費支付最長時間可以達到兩年。



如有騎師傷勢嚴重至終身不能再恢復騎師工作，「慈愛基金」更將撥出一筆款項與傷者，作為補償及協助其日後生活之用。事實上，自從多年前的白德民之後，「慈愛基金」未嘗再動用作一筆過大額補償，算是不幸中之大幸。



