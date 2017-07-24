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﻿馬場浮世繪——霸道駒復出表現失色

2017-07-24 列印
  當今世界評分最高馬「霸道駒」，於香港時間昨晨在德爾瑪馬場復出，角逐二級寶聖迪戈讓寶。該賽只有五駒出賽，「霸道駒」被捧成一賠一點零五的大熱，可是該駒在史文夫胯下起步稍慢，全程走來一無是處，結果以第四名過終點。



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