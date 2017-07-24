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﻿馬場浮世繪——賀賢李姿敏共諧連理

2017-07-24 列印
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  賀賢於剛周五在澳洲墨爾本，迎娶前香港小姐亞軍李姿敏（左圖）。而今個一對新人將於星期五將返港逗留數天，然後赴美國度蜜月，之後會在八月十九日於香港四季酒店補擺喜酒，宴請親朋戚友及馬圈人士。



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