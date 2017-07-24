﻿重點出擊——雷神熱門運用有法

漫長馬季剛剛結束，冠軍騎師寶座由神級莫雷拉成功衞冕，他不單頭馬數字再闖高峰，上名率亦逾半，理應是普羅馬迷之福。然而，近兩季周邊很多馬迷常常怨有莫雷拉的日子很難賭，跑十場馬有八場成大熱，中到都沒分頭，與之對抗又等同輸了一半。偶爾有馬迷朋友向筆者問及雷神坐騎機會時，除非認為機會真的很差，否則以其數據之強，實在沒辦法斷然說不！



究竟有沒有辦法跟雷神做好朋友？答案是肯定的。有馬迷分享了一些投注方法，大家可以參詳一下。首先，以雷神坐騎做膽，買4串1位置連贏，每關拖五至六隻配腳，以靈活玩每注一元，不會太犯本。而在六隻配腳之中，應選擇兩熱四冷，那回報便隨時有驚喜。該位朋友季內以此方式投注，亦中過近六位數派彩。另外亦有朋友長期以雷神坐騎作四連環馬膽，成功率亦很高，大家不妨參透下箇中玄機。



安西教練