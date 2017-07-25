﻿麥菲文廄內新馬多 預計十月發動攻勢

今季開倉立萬的澳洲練馬師麥菲文，昨日趁停機坪踱步圈重開，與馬房副練余詠詩一同露面，他表示廄內馬匹將於下周一正式開操，不過由於廄內新馬眾多，需要時間操練，預期季初派遣出賽馬匹數目不會太多。



麥菲文馬房坐落在稍遠的奧運馬房，昨晨他特別與余詠詩走到停機坪及沙田馬房附近範圍，主要是視察環境，他說：「我對沙田馬場環境已頗熟悉，今（昨）早到場了解馬場內幾條跑道的情況，並去了解沙田馬場內其他設施，例如獸醫房等，為下周馬房正式開操作好準備。」



雖然馬房會在下周開操，但麥菲文強調，暫時只會安排剛來投不久的舊馬及幾匹已來港新馬作操練，為數不算太多，而他亦需要時間了解一眾舊馬的脾性。另外，新馬方面目前仍有多駒未抵步，上周五先有七匹新馬由紐西蘭來港，到本月底及下月中再有其他新馬分批來港，但因來港後需要檢疫，再逐步投入操練，因此，估計開鑼後一段時間之內出馬不會太多，預計最快在十月才發動攻勢。



與「加州」系一拍即合



此外，麥菲文透露預計所有新馬來港後，將有二十匹左右，當中部分來港前已由他訓練，例如兩匹「加州」系自購馬A414和A417，他表示兄長菲特文跟「加州」系馬主早有合作關係，今次自己來港開倉，雙方遂一拍即合。至於其餘新馬亦是經自己精心挑選引入，以確保具備質素，希望牠們開操後可以適應環境，提升至理想狀態後，陣上交出成績。



目前已加盟麥菲文馬房的十三匹舊馬裏，「破風者」上季季尾階段才派遣上陣，但三戰取得兩場頭馬，表現不差，是來投馬中賽績較佳一駒，以其上季贏馬姿態，理應有進步空間，開操後動向值得加以留意。



雖然上個馬季收鑼後，至今只有個多星期時間，但昨晨沙田馬場停機坪馬匹亮相圈重開，不少馬匹露面，首匹出試是容廄「閃耀鑽皇」早在五時前出現，接着沈、東、蔡、摩、文、呂、姚、蘇、偉等九個馬房亦加入行列，其中沈集成和蘇保羅派遣馬匹踱步數目最多。 特約記者：文傑