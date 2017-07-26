﻿拳王減磅有自唔在

日前與九十年代的香港拳王葉文龍飯敍，上次見面是好幾個月前，在他搞得早已有聲有色的I-1拳賽場合中，不算久別，今次再見卻看得我連眼都凸了。



葉師傅無上擂台後，又教拳又從商，事業蒸蒸日上的同時，體重也增了不少，我認識他的時候，他定少不過一百八十磅。沒料到日前再見，他清減了兩個碼有多，還以為是人有相似而已。



坐下來聽葉師傅說起，原來近個多月來，他是刻意減磅操弗，為的是要出鏡，在其自傳式網絡大電影《金袍拳王》中演回廿多年前的葉文龍！而在這個多月的時間，他竟然減了接近四十磅，腰間贅肉都不見了，再加上勤操猛練，舉重打拳，麒麟臂倒愈來愈壯。



我問他那四十磅是怎樣減掉的，聽落都戥他辛苦，原來日操夜操身水身汗不特止，吃也無啖好吃，餐餐少油少鹽、不煎不炸，只得烚雞烚魚烚菜，枯然索味。至於他向來喜歡的杯中物，自然更不可沾唇。



《金袍拳王》也於這期間開拍了，他遞給我手機，示以他在泰國拍外景的照片和短片，上山下水、拳拳到肉，損手爛腳面腫鼻青皆有之，我愈看愈是佩服，心想︰過着這樣的日子，根本想肥都難。



話說回頭，《金袍拳王》本來不是由葉師傅自己來演，但主角人選揀來揀去都不合適，逼不得已，他才親自赤膊上陣，因而決心減磅，正是有自唔在攞苦嚟辛，意志實在驚人。而近來忙於拍戲之餘，八月八日舉行的I-1拳賽中有一場，他更會重上擂台一過拳癮。那時候馬季仍在歇暑，我自然要去捧場。



一個人一下子遽減四十磅體重，減幅逾兩成，比若一匹馬驟降逾二百四十磅，其難可知。



聶駿