﻿馬匹總評分昨公布 蔡廄兩駒評分最高

馬會昨午公布全港現役馬匹最新評分總表，令人意外的是，蔡約翰馬房一對未嘗贏過一級賽的「紅衣醒神」和「澳斯卡」，雙雙以一百二十八分成為全港最高分馬，而上季最佳一哩馬「美麗大師」和兩勝一級賽的「喜蓮獎星」以一分之微居後，反而蟬聯馬王的「明月千里」則評一二六分，至於最低分馬為十七分的「課課快」。



一千一百二十匹現役馬裏，共有五○二駒獲減分，佔百分之四十四點八，當中大部分獲減一至三分，減四分有九駒，減五分有六駒，獲最多減六分的只有「好伙記」和「課課快」兩匹。



表現較差馬減幅較寬鬆



由於首席評磅員紀禮澤目前身在澳洲柏斯開會，高級評磅及賽事經理郭德和接受查詢時表示：「跟過去數季一樣，所有馬匹在季內出賽後，根據其表現而獲得評分調整，對一些表現較差馬匹，評分減幅亦較寬鬆。另外現在唞暑期較短，故此我們無必要於此段時間再大幅調整牠們評分，反而只對那些年紀較大，以及受傷患影響沒有出賽或陣上未能跑出水準的馬匹，才會酌情減分，藉此提高牠們陣上競爭力。」



上月馬季收鑼前評分最高的「澳斯卡」和「紅衣醒神」，在今次評分總表繼續以一二八分成為全港最高分馬，可是兩駒均未嘗贏過一級賽，對此郭德和說：「『澳斯卡』在季尾舉行的國際三級賽精英盃彈甩對手，表現出色，當時評分上升至一二八分，至於『紅衣醒神』主要是其勝出四月的國際二級賽短途錦後，評分已上升至一二八分，雖然牠其後在國際一級賽主席短途獎不敵『幸運如意』跑第二，但我們不認為牠當時跑出本身最佳水準，所以牠的評分仍高於『幸運如意』，而『紅衣醒神』的國際評分目前為一二○分，亦稍高於『幸運如意』一分。」



特約記者：文傑