﻿馬場浮世繪——馬會組團赴英國考察 朱德望牧場會范高爾

為進一步培育新晉賽馬從業員，馬會今年暑期特別與數位具豐富經驗的評馬人合作，組成賽馬考察團，讓一班新人飛赴英國賽馬重鎮新市場，以擴闊他們於國際賽馬世界的視野和知識，並將所見所聞透過不同媒體帶到馬迷眼前。考察團成員包括賽馬記者、編輯、賽馬節目主持及馬場內的Racing Specialists，行程緊密。



難得有機會來到英國賽馬基地新市場，當然把握機會爭取參觀一下鴨都拿王子名下的著名育馬基地－朱德望牧場。



朱德望牧場離新市場中心大街大概十五分鐘車程，可算十分接近。此牧場培育過眾多戰績彪炳的名駒，而現在居於這所牧場的冠軍級種馬，包括最為人熟悉的歐洲不敗馬王「范高爾」、先後配出十九匹一級賽冠軍子嗣的「單色里」、歐洲其中一匹配出最多一級賽冠軍的種馬「綠洲夢」等。這個牧場擁有非常大的草原和踱步圈，讓馬匹保持適當運動量。而每個供這幾匹星級種馬居住之馬廄面積亦相當大，確保他們於馬格內有足夠的活動空間。育馬場經理或工作人員會定時讓牠們離開馬廄自由活動，如天氣許可的話，甚至讓馬匹在草原睡覺，但「范高爾」只會在馬廄內休息。



說起「范高爾」，很多馬迷都知道他出道十四戰全勝，包括十項國際一級賽。牠於一三年退役後開始成為種馬。今次之行訪問到育馬場經理，他說每一匹馬由平地競賽馬匹轉當種馬的再調教需時不盡相同，而「范高爾」這匹性格巨星則用了三個月時間，比一般馬匹較長一點，不過當馬兒通過調教，配種工作一切進行得相當順利，表現相當「專業」。如你有機會親眼見過便知道牠的確很有性格，比起其他種馬，牠步出馬格與訪客見面時不時也會展露一些特別脾氣，驟眼看似乎競賽意欲仍強。另一個原因，可能跟牠饞嘴胃口好有關！每當遇有訪客，育馬場工作人員都提醒他們，不要隨便摸其馬頭，皆因「范高爾」往往會以為有東西吃，而變得更加興奮或激動。