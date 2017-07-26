﻿亨利隨筆——刨馬裝備不可缺

日前與九十年代的香港拳王葉文龍飯敍，上次見面是好幾個月前，在他搞得早已有聲有色的I-1拳賽場合中，不算久別，今次再見卻看得我連眼都凸了。 葉師傅無上擂台後，又教拳又從商，事業蒸蒸日上的同時，體重也增了不少，我認識他的時候，他定少不過一百八十磅。沒料到日前再見，他清減了兩個碼有多，還以為是人有相似而已。 坐下來聽葉師傅說起，原來近個多月來，他是刻意減磅操弗，為的是要出鏡，在其自傳式網絡大電影《金袍拳王》中演回廿多年前的葉文龍！而在這個多月的時間，他竟然減了接近四十磅，腰間贅肉都不見了，再加上勤操猛練，舉重打拳，麒麟臂倒愈來愈壯。 我問他那四十磅是怎樣減掉的，聽落都戥他辛苦，原...

2017-07-26