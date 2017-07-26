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﻿亨利隨筆——刨馬裝備不可缺

2017-07-26 列印
　　記得求學時期，老師經常訓示「返屋企要馬上溫習」，因為白天在課堂所學，只要當晚花點時間複習一遍，書本知識很容易便記入腦，學習效果事半功倍。其實套入賽馬也是一樣，小弟建議大家在每個賽日完結後，當晚立刻將賽事影片翻看再翻看，並有幾件事情必須要做。

　　首先，要記下每匹馬的走位疊數，由對面直路、入彎、出彎、直路初，乃至衝線一刻的疊數都要記錄，此舉在於令我們知道當日的場地形勢，利走內疊還是外疊；其次，就是將各場的分段時間與標準時間作比較，藉此可進一步了解，跑道模式有利前置抑或後追；最後，還要寫出對當日賽事整體形勢之睇法，以便日後翻查與作出調整。

　　若然時間不足，各位不妨花八蚊買份《星島馬訊》，拜讀一下「馬觀微無敵贏馬筆記」與「仲達賽後速寫」，寶貴資料唾手可得。集齊上述裝備後，下周再跟諸君探討如何刨馬。

亨利

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