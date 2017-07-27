﻿出錯從無話荒謬

人就是人，做事再加小心都好，亦難免出錯。只不過做傳媒工作的，工作的性質就是要將消息廣告天下，故不錯則已，一旦出錯，尤其是大錯，必然人盡皆知，相形轟動。



近年傳媒工作者犯過最大的錯誤，出自已熄機的亞洲電視。二○一一年七月六日晚間，亞視新聞誤報前國家主席江澤民逝世，連屏幕上的台徽都轉作黑色致悼，未幾雖知搞錯，覆水卻已難收。結果事情還鬧上立法會調查，有人辭職收場。



這樣看似無稽的錯誤，尚且都會發生，則早前馬會足智彩鬧出來的風波，相形皮毛。話說本月十九日的一場韓國聯賽，全北汽車以三比一贏了FC光州，惟提供賽果予馬會的有關方面，不知何故出錯，竟告知馬會是四一之比，馬會自然就按這消息派彩。及後發現三比一才是實情，豈可繼續輸當贏、贏當輸？馬會只好亡羊補牢，於是非以現金交易的注項，先前誤發的派彩一律扣回。至於拿住買四比一的彩票並已到投注處收過鈔票的球迷，相形好彩，事關馬會欲追無從。



類似錯誤，最大件事的一次發生於一九五○年巴西舉辦世界盃的時候。距今六十七年的當日，還未有人造衞星這科技，自然不會有電視直播，戰果要靠身在現場的記者報道。英國那時候是足球強國，美國人卻不好踢波，由業餘球員拉雜，兩國分組賽中對壘，按理強弱懸殊，偏偏美國卻爆出大冷贏一比○。只不知是在場記者抑或在英國報館那方面的手民之誤，以訛傳訛；抑或在英國的傳媒中人，根本不相信自己的國家隊會敗於美國，所以自把自為。結果，翌日的英國報章報道出來的戰果，不是英國贏十比○，便是英國贏十比一。荒謬嗎？也不。人錯起來，沒有最荒謬，只有更荒謬。



聶駿