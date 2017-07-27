﻿馬場浮世繪——日本客串首日即起孖 韋達全力以赴爭頭馬

騎師韋達上周末開始在日本客串六周，首天即打響頭炮，在位於名古屋的中京競馬場起孖，本周末他將轉到九州小倉競馬場上陣，他表示冀望頭馬陸續有來之餘，亦維持個人最佳狀態迎接香港新馬季。



韋達說：「我早便計畫好今年暑期到日本客串，所以於七月初趁沒有周三夜馬的空檔，與家人返回意大利的農莊，享受幾天寶貴假期，然後重新投入工作，完成香港馬季後，隨即轉到日本策騎出賽，去年我在客串期內贏出七場頭馬，反而今次客串首天便開齋兼起孖，大有機會取得更佳成績。」



除了贏馬之外，韋達亦希望憑藉出賽喼弗：「雖然我一直保持較低的策騎磅位，上季曾經多次策騎一一五磅輕磅馬出賽，但隨着年紀漸長，造磅愈來愈困難，經常要到桑拿焗汗，所以暑假持續策騎出賽，而且選在天氣較炎熱的九州為主要基地，將有助我維持自己狀態。縱使在日本出賽以外時間，生活較為輕鬆，不用如香港般每朝到場操八至十匹馬，我依然小心翼翼，避免在暑期間磅位上升超過三公斤（六磅）以上，以便有需要減磅時較為輕易。」



曾經是十三屆香港冠軍騎師的韋達，前季經過在港成績最差的一季後，上季成績從底位反彈，雖然座騎數目減少，但全季取得四十場頭馬，較前季多四場，但是勝出率回升至百分之九點一之餘，在騎師龍虎榜由第七名回升至第四名，對此韋達亦表示感到滿意：「在現時競爭劇烈的環境下，座騎減少難以避免，但幸好自己的頭馬數字及勝出率上升，整體來說尚算滿意，證明我仍渴望贏馬，同時陣上仍有足夠競爭力。雖然不斷有傳言我將棄騎從練，但我依然是同一句話，在可以預見的將來，我仍會繼續策騎出賽。至於來季目標，就是全力以赴，務求頭馬數字能進一步回升。」



摩廄「駿皇綵」上季在韋達胯下六戰得四冠兩季，成為其代表作，今季大摩聘請貝湯美為馬房主帥，能否再夥拍上陣成為疑問，但韋達對該駒仍讚不絕口，他說：「倘非『駿皇綵』在五月初競逐二班一千米全程受阻，望空後發力太遲，相信已經連贏五場，此駒今季踏入四歲，當然仍有進步空間，不過從牠最後一次跑千四米，馬兒競跑時較以往放鬆，落腳開始轉慢，估計跑一千米直路賽可能嫌短，跑千二至千四米更合腳法。」



另一匹獲韋達品題的馬匹為時廄「快閃的」，該駒於季尾由韋達策騎取得一冠一亞。「此駒季尾才開始成熟，能夠克服排檔贏馬及上名難度甚高，預期今季將續有進步，除了可以繼續在中距離贏馬，長力更可望扳至二千米。」韋達說。