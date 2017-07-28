﻿馬會闊綽有對象

剛季未到煞科，馬會已急不及待，公布新馬季的賽事獎金，大部分會加碼。普通的班次讓賽，除一班賽事獎金不變，二至五班都有增加。至於大賽方面，女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎統統再添獎賞，反而是十二月尾的國際賽日當中，四場大賽獨較不為主隊重視的香港瓶獎金有增，其餘不變。



從上述安排，顯而易見，馬會是針對了今季情況而對症下藥。先說普通的班次讓賽，今季賽事增至八十八次，惟因廣州從化的馬匹訓練中心尚未落成，馬口未可適時增加，於是乎未到季尾，除五班賽事少見冷場，其餘班次經常都出現冷場，鮮有一日出馬爆棚，更令馬會想編日馬十一場、夜馬九場，多增收入亦無法子。而從化的訓練中心雖云來年中可啟用，但馬匹的數目不是話多就多，要逐步逐步的來，故可預期新馬季賽事出馬偏少的情況，仍會持續。既然暫無辦法，馬會自然用最簡單的一招，以增加獎金作餌，望練馬師與馬主踴躍點派馬參戰，避免冷場太多。至於為何只加二班至五班的獎金，唯獨一班無份？想落簡單，因為一班馬數目相對不多，即使加幾多獎金，也無可能刺激起場場出馬爆棚，冷場由它！



大賽方面，十二月份的國際賽日，香港盃、香港一哩錦標、香港短途錦標總不愁冷場，獨香港瓶礙於途程較長，本地馬固然問津者少，海外馬參戰亦往往不見踴躍，馬會加重懸賞，合情合理。而分別於四月尾、五月初舉行的女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎，雖也開放予外隊馬參戰，只不過這期間的前前後後，外地高獎金的大賽亦多，人家無必要長途跋涉來港作客，於是門堪羅雀。就以剛季為例，女皇盃只得三匹外隊馬、冠軍一哩賽僅兩匹，主席短途獎更呈塘水滾塘魚的局面。馬會要添這三場國際賽的吸引力，便只好再闊綽一點。



聶駿