﻿馬場浮世繪——內圈昨日正式開操

繼日前停機坪踱步圈重開後，沙田馬場全天候小跑道（俗稱內圈）於昨晨重新開放供馬匹操練，象徵新馬季晨操全面恢復，一如以往，馬會舉行簡單開操儀式，方、蘇、葉、呂、偉、鄭、姚和羅八位倉主以及馬會幹事，在烽火台對出草地跑道上開香檳，預祝新馬季一切順利，人馬平安（上圖）。



今季新開倉的練馬師羅富全，昨晨首日派馬操練，他本人則戎裝試馬，策騎「錶之勁」和「魅力知心」兩駒在停機坪踱步，然後再到烽火台參加開操儀式，他表示會考慮在本周末派馬到內圈踱步，但始終操練工作剛剛開始，下周一大圈跑道又會重開，所以不會急於派馬出跳。他又謂馬房雖然接收超過三十匹舊馬，但不會急於替牠們爭取成績，加重自己壓力，因為牠們當中不少有傷患，需要時間調理，而廄內馬主都了解其循序漸進方式。



蘇保羅昨日首次露面



此外，練馬師蘇保羅昨日亦首次露面，他表示由於今季新馬房副練魯柏軒上任，故此自己提早在上季收鑼前個多星期，便返回祖家紐西蘭，探望家人及處理私務，然後在日前返港，為馬房開操作好準備。他表示魯柏軒曾是騎師和在馬房工作多年，對馬匹操練部署及廄務相當了解，何況上任副練伍鵬志跟其是好朋友，一旦遇上問題，便立即提供協助，故此魯柏軒能夠輕易接手副練工作，所以自己相當放心。他又謂上季只贏出二十七場頭馬，可是亞軍及季軍卻合共有九十六次之多，可謂相當欠運，幸好馬房兵源充足，對今季成績反彈充滿信心。



另一個新開倉的麥菲文，早上在奧運馬房處理廄務，錯過了開操儀式，但仍有走到烽火台視察環境，他表示自己在新加坡的經驗，對其在港練馬有幫助，因為香港與新加坡同樣天氣炎熱，而且當時自己在克蘭芝馬場的馬房，跟現在奧運馬房一樣跟大圈有一段距離，自己更了解到操練上小心翼翼，避免耗力太多，影響馬匹狀態進度甚至陣上表現，所以即使廄內馬匹近日在馬房附近的前河畔跑道踱步熱身，下周一將於大圈操練，但進行快跳相對較少。



特約記者：賓臣