﻿馬場浮世繪——考察團抵新市場觀操

馬會舉辦的賽馬傳媒考察團，昨在新市埸出席晨操及參觀操練設施，了解、感受在英截然不同的馬匹操練模式。



每天清晨五時，英國新市場的街道已充斥著馬蹄聲，各個馬房先後展開馬匹的操練工作。正所謂「各處鄉村各處例」，與香港、新加坡、澳洲等地甚為不同，新市場的晨操工作並不會在馬場進行，而是集中在Warren Hill的兩旁多條寬闊的草地、纖維沙跑道進行，名符其實「跑山」！



Warren Hill與新市場大街只有數步之遙，整個山丘設有多條跑道，好讓練馬師因應馬匹需要安排旗下馬匹進行不同的操練，當中使用量最大的是一段長900米的上斜跑道。根據場地經理表示，每匹馬的使用月費為119英鎊，跑道全年開放而使用權先到先得。值得一提，新市場的賽駒數目雖多，但走甩馬的情況卻不多，而且牠們大多會自行回到馬房，故很多時候都能於馬房門口附近尋回，有時候當地居民更會協助「捉馬」。除此之外，新市場的居民不少也是賽馬從業人員，而其他訪客也必知道新市場屬賽重鎮，故當有馬要橫跨行車線，駕駛者都會耐心地「停一停，等一等」，主動讓路。



賽馬於英國非常盛行，新市場作為龍頭重鎮，自然吸引了不少名人到訪。據場地經理Nick Patton表示，他每天上班都會悉心打扮，因為於Warren Hill的跑道旁除見到無數知名騎練外，他亦曾見過足球名宿奧雲、與前英國首相卡梅倫談笑風生，更曾一睹過英女皇的風采！