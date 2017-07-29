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﻿馬場浮世繪——葉楚航慶生群星拱照

2017-07-29 列印
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  葉楚航昨日五十歲生日，前晚其好友為他搞生日派對，圈內圈外都有不少人到場為他慶祝，更有多位明星到露面場，例如陳百祥、C AllStar成員梁釗峰、人氣歌手吳業坤、吳國敬、藝人張振朗、張明偉等，場面熱鬧。切生日蛋糕時，葉楚航的兒子Jason更送上深情一吻甚溫馨（上圖）。葉楚航今年的生日願望是希望家人、朋友及馬迷身體健康，開心快樂。
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