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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——田泰安韋達東瀛座騎多

2017-07-29 列印
  目前身在日本客串的田泰安和韋達，將於今明兩日繼續上陣。以北海道為基地的田泰安，今日將在札幌競馬場策騎七駒，明日則有六匹座騎。韋達則由名古屋轉到位於福崗附近的小倉競馬場上陣，今、明兩日合共策騎十二匹馬。據知兩人胯下座騎中不乏實力分子，有望雙雙羸馬。

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