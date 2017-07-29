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﻿馬場浮世繪——英國競賽小組擬改制

2017-07-29 列印
  英國馬會前日公布，他們已提議由二○一九年開始，在每次賽事的競賽董事小組裏，主要職責屬裁決的「志願董事」，會由接受過更多訓練的競賽董事取代。此計畫於未來六星期接受諮詢，歡迎所有目前的「志願董事」及其他馬圈中人提出意見。此變動的主要目的是當全職賽事董事加入競賽小組後，因為每次賽事都會在場監察，有助裁決上比較一致，問責方面亦更明確，將大大有利於維持賽事廉潔。

  前香港馬會首席受薪董事薛天華，現時在英國馬會負責賽事監管，他表示雖然「志願董事」的制度已運作多年，但也是時候要考慮轉用另一個模式。
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