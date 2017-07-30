﻿馬場浮世繪——蔡明紹星洲客串首戰敗陣

蔡明紹因右腳應力性骨裂，剛季尾休戰兩個多月後至歇暑都無再上陣，惟後期已恢復在晨課上操馬，而剛過去的周五晚上，紹仔終於在新加坡克蘭芝馬場復出，雖然唯一座騎「明道」三甲不入，但他表示今個暑假在星洲客串，能否贏馬還是其次，藉以提升狀態找回競賽觸覺，才是主要目的。今日紹仔會再於克蘭芝上陣，策騎三駒力爭進步表現。



蔡明紹說︰「今次畢竟是自己近三個月來首次出賽，加上賽事在長直路的草地跑道進行，我又早在轉彎時已要開始催策『明道』，故賽後返回落馬處時，我真的有點疲累，但這是正常事情，只要稍後操馬及策騎出賽漸多，我便會回復應有狀態。由於我在上周三才抵達新加坡，對胯下座騎的性能仍不太了解，但我肯定會全力拼搏，希望在下月十二日回港之前，能夠交出頭馬。」



去年暑期，蔡明紹亦曾在新加坡客串五周，可是只贏出一場頭馬，所得的獎金及策騎費，實不足以邀付整個行程的開支，可謂「蝕本」離場，何解紹仔今年暑假仍選擇再到新加坡客串？



蔡明紹回答說︰「早在年今年初，我已考慮會趁香港馬季唞暑時再往新加坡，但後來未有行動，直至我再次受傷處於康復期間，方再次想到再往新加坡客串，以便提升狀態。再者，我認為吸收過去年的經驗後，今次再到此地應該有機會爭取更多的支持，於是便再申請。」



近季蔡明紹長期受傷患影響，成績大幅下滑，剛季只取得九場頭馬，他說：「我認為上季初自己的手風不算太差，但其後情況轉壞，後來更因再次受傷而被逼提早唞暑。但整體來說，我已算是在有限的座騎中，爭取到合理的成績，雖然贏馬不多，但跑第二至四名的卻次數不少。現時我只希望新馬季不再受傷患影響，能夠不間斷地騎足全季，若能如此，相信我足以令自己的成績反彈，至少頭馬數目可以多於之前兩季。」