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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——田泰安札幌贏泥地賽

2017-07-30 列印
  目前身在日本客串的田泰安與韋達，昨日分別在札幌與小倉上陣。田泰安在札幌競馬場的第四場三歲處女馬泥地千七米賽事，策騎Ashaka Libra爆出十倍贏馬，至於韋達在小倉競馬場交白卷。
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