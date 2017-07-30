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﻿捉路專家——苗禮德愛放冷箭

2017-07-30 列印
■「英明神駒」剛季兩捷俱逾三十倍，是苗禮德放冷箭的代表作。
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  苗禮德剛季贏馬三十六場，排名第十一位，成績保持一貫水準。就連頭馬分布方面亦如以往前季，在谷中贏馬較多。剛季苗禮德在田草只贏十一W、泥戰贏五W，另兩者合計仍少於谷中的二十場頭馬，搏殺作風由此可見。不過，苗禮德在沙田贏馬的場數雖然較少，卻不可完全忽視。事關剛季所見，他在沙田連草加泥合共贏得的十六場頭馬，竟有半數是逾十倍的冷箭，捉正會甚和味。至於谷戰方面，苗禮德亦常安排冷門出擊，「招多福」、「至尊飛星」、「金錢路」與「英明神駒」都是例子，再看剛季苗廄大熱門只得百分之二十的勝出率，可以總括的是，賭苗廄馬宜冷倒不宜熱。

  賀捧苗廄馬宜冷不宜熱的說法，從苗禮德與莫雷拉合作的成績上，可得印證。兩人剛季合作二十九次，其中十一次成大熱門，戰績卻止於一冠兩亞三季，勝出率與入Q率都甚低，此情況甚少會見於莫雷拉身上，騎苗廄馬卻如是情況，自須提防。

  另外，蔣嘉琦剛季騎苗廄馬的成績亦是大不如前，前季老苗與琦妹合作廿五次得八冠兩亞兩季，剛季五十一次攜手出擊卻只得兩冠三亞一季，上名率僅逾一成，數字明顯反映，琦妹在練者心目中的作用已經有變。來季初如不見有明顯改善，琦妹騎苗廄馬時還是避之則吉為妙。
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