﻿捉路專家——苗禮德愛放冷箭

剛季尾「翡翠紅星」谷戰中臨近衝線之際，突然人仰馬翻，也真驚心動魄。幸而史卓豐福大命大，落樓一剎既無被自己的座騎「翡翠紅星」踏中，而隨後而至的李寶利亦夠眼明手快，及時煞得住掣，無讓「皇龍大將」撞上已倒地的史卓豐，否則後果不堪設想。史卓豐只不過是在鬼門關前打了個轉，無穿無爛，之後稍事休息一個回合，便已能復披戰甲。只可憐「翡翠紅星」這匹忠心好馬，原來本身跑跛了腳，傷勢太重，當夜已被即場人道毀滅。 這幕終點前的人仰馬翻，但凡老一輩的馬迷都會不期然地想起三十三年前的「銀星一號」。 「銀星一號」是香港賽馬史上有名的臭馬，實在害人不淺，那時候我雖未涉馬事，其惡行不曾目睹（也不想看到），但...

2017-07-30