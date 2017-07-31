﻿高伯新未敢鬆懈

剛過去的馬季，對於高伯新來說可謂先苦後甜，季初表現持續不濟，廄內有幾位大馬主都將愛駒轉倉他投，高伯新養馬量驟減之下，成績繼續沉寂。直至季尾階段，手風終於回順，麾下馬匹報捷頻頻，最後不但順利贏夠十六場頭馬畢業，全季更勝出二十場頭馬超額完成，比較前季亦多四W。高伯新坦言經歷過起起跌跌的一季，暑期最大任務是要為馬房重整軍容，擴大兵源。



對於外間有人指高伯新於剛季初至季中階段操練工作悠閒，以致成績未如理想，但季尾階段加強馬匹的操練，表現便隨之回升。高伯新反駁如此說法︰「其實早在上季開鑼後，自己已感到廄內馬匹普遍都評分飽和，無論狀態如何勇銳，搏殺時機會始終不及對手。因此，當時我已預期，自己將有一段艱難的路要走，及至季尾才會全面復甦，當時估計至少可以贏到十八場頭馬，最終可以贏出二十W，算是一切都在預期內。當然，如果贏多幾W就更好，但整體上算滿意。」



雖然順利贏夠數畢業，但高伯新坦言新馬季未感鬆懈︰「目前我馬房的養馬量不足，將成為新季繼續爭取成績的最大難題。雖然暑假期間陸續有新馬抵港，但是我希望兵力能夠進一步壯大，所以我和我的馬房團隊一直努力工作，一方面找尋更多馬主支持，另一方面在世界各地搜尋具質素又適合香港環境的佳駟，一待養馬量足夠，自然有較大把握交出好成績。」



問鼎高峰田草亦宜



「問鼎高峰」剛季九戰得三冠兩亞兩季及兩場殿軍，次次上陣都取得獎金，乃伯廄演出最佳馬匹之一，練者坦言對牠今季寄望甚殷︰「不少人認為我只喜歡訓練已曾在外地出賽的自購馬，但剛季『問鼎高峰』的成績便足以粉碎傳言。倘非牠經常抽得外檔，影響了發揮，頭馬一定不止此數。『問鼎高峰』來季踏入四歲成熟期，屆時頭馬會陸續有來。另外我認為此駒前速後勁兼備，一定可以應付到田草賽事。」他說。



此外，高伯新表示「快利」亦是新馬季的希望之一。他認為這匹質新馬形格好步履大，陣上已展示出具良好加速力，剛季贏馬一役的走勢尤其出色，雖然在煞科日倒灶，但只因為初升上三班及賽前發脾氣，才未能發揮出應有實力，而且至今只出賽四次，肯定有進步空間，是馬房爭分武器。



最後，高伯新提到「文藝學家」剛季尾在潘頓胯下不留而放之敗，作為該駒練馬師，當時他從未作發表過任何言論，高伯新解釋︰「當我發覺到大家都關注此事，傳謀及公眾已透過不同渠道發聲，便覺得自己毋須說得太多，由公眾判斷會更合適。單論進度，『文藝學家』跑千八米甚至較長途程會最合腳法，至於來季是否續由潘頓主轡，就待報名出賽時，我跟馬主研究才會決定。」



特約記者︰文傑