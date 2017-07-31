﻿重點出擊——查帳自我檢討

七月份最後的一個星期一，全天候跑道及馬匹游泳池重新開放，意味新一季度又再開始。賽事馬不停蹄，要在新馬季度投注獲利，普羅馬迷甚至啡燈大戶，暑假期間必須利用空檔，全面檢討。



自從智能手機應用於投注方面，不但方便快捷，確實亦比起以往填寫彩票有更多好處。因為功能上可查閱到過去三十天的投注紀錄，好讓投注人作針對性檢討。



十個馬迷，或十種投注策略，究竟是否合適，真的因人而異。但統計數字不會騙人，馬迷甲專攻位置連贏全季大豐收，並不代表馬迷乙可以有同樣效果。知己知彼百戰百勝，馬迷必須要找出自己強項，再加以重點改良。



最近有朋友分享，原來馬會設有列印全季投注記錄的服務，這方面對馬迷確有莫大幫助。故雖收費三百大元，筆者認為亦有必要。



安西教練