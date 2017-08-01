﻿楊明綸一出即勝

目前在美國學藝的華將楊明綸，於香港時間昨晨在位於肯塔基州的艾利斯園首度登場，結果首匹座騎Flying Tipat（上圖）即在草地千七米賽事以三倍大熱門贏馬，成為歷來首位在美國贏馬的香港華籍騎師，其後他另一匹座騎Iconie亦跑第三，順利打響頭炮。楊明綸將於本周五及周六各有一匹座騎上陣。



十多年前馬會曾安排見習學員於暑期前往美國受訓，但多數只能夠參與操馬，上陣機會寥寥可數，如今楊明綸非但獲養馬量超過二百匹的大馬房支持，更能夠初次上陣即贏馬，主要是練馬師羅敏士的小舅Billy Fox與練馬師李易達相識多年，本身又曾在澳門策騎出賽，了解香港騎師水準甚高，於是當楊明綸決定到美國受訓，李易達和Billy Fox雙雙提供協助，楊明綸亦把握機會，交出成績。據悉稍後他將獲更多座騎出賽，有望繼續贏出頭馬。



楊明綸接受查詢時則說：「我很高興此行有一個好開始，另外我抵美日子不長，但已經大開眼界，美國騎師騎法值得學習。這裏跟香港差別較大，單是策騎操練及出賽的韁繩都較香港長、粗及闊，操控馬匹更困難，幸好我一直集中精神工作，於抵步後翌日就開操，而且一星期騎足七日，所以很快便能夠適應。此外，這裏的賽事基本上不會要求騎師刻意約束座騎及留力，只需要順本身步伐競跑，然後逐步推進。」



在艾利斯馬場的官方網站中，楊明綸則對艾利斯園讚不絕口，他說:「Tammy（羅敏士太太）賽前對我說，這是一個真正的鄉村馬場，不過我卻很喜歡，猶其是場內氣氛使我樂在其中，香港較傾向博彩，我們熱愛賽馬，但亦喜歡博彩，這裏馬迷帶同家人及小孩一同享受賽馬，實在十分完美。」



對於贏馬座騎Flying Tipat，楊明綸則說:「此駒本身速度不差，而且忠心肯跑，陣上全力以赴，大約八百米左右，當前領馬開始力弱時，我輕易從後進佔有利位置，並且幸運地猶有餘力過終點，我們對牠贏馬都十分高興。」 特約記者：文傑