﻿鬥蟀古今皆流行

練馬師出外代馬主揀馬入貨，馬經中有個術語形容，謂之「揀蟀」。只不知是哪位行內的老前輩用起，但既簡單也傳神，所以用到今時今日。



練馬師買馬的過程，性質的確與揀蟀無異，因為揀來的心頭好，最終都是用來比賽。買馬的目的要鬥跑得快，揀蟀的目的是要鬥打得勁。



八十後九十後的一輩，未必嘗過鬥蟀這一門中國的古老玩意。我生於七十年代，小時候卻還有類同的玩意在流行着，只不過鬥的不是蟋蟀，而是鬥「金絲貓」，即蜘蛛的一種。其時科技遠比今日落後，小朋友閒來無事，玩物亦較原始簡單，諸以踢「西瓜波」、玩「劍仔」等，鬥金絲貓屬其一。至於用來打鬥的金絲貓何來，既無得賣，便唯有靠捉。所以朋輩中不少有空時都會通山跑，望捉到一隻特別好打的金絲貓回來，日後與玩伴蹲下來比併時，便可耀武揚威。也別以為那年代的小朋友思想單純，鬥金絲貓只為過癮，其實經常涉及賭博，自己的一隻打得贏對手，往往有錢落袋。有的更如做生意般，開價放售，賣了生財工具便再捉過，若然貨如輪轉，自然財源滾滾。賽馬遊戲，實情也是如此。



所以時下Pokemon Go這手機遊戲，有人認為無聊，卻有它流行的道理。隨街捉來精靈，然後去「道館」打個落花流水，性質根本就是鬥蟀、鬥金絲貓。這是自古由來人類喜歡的一種遊戲，只不過玩法比以前先進一點而已。時下一代，其實仍喜歡「鬥蟀」。所謂潮流，萬變不離其宗。



聶駿