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﻿馬場浮世繪——大圈跑道昨日正式重開

2017-08-01 列印
  沙田馬場大圈跑道，於昨日正式重開，象徵今季晨課全面開操，首匹露面出操為葉廄「可愛寶」，其後練者再派遣多駒到大圈操練，另外姚本輝亦有遣馬出試。而新開倉的麥菲文亦走到烽火台觀操，估計稍後便會派馬出試。
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