﻿馬場浮世繪——杜鵬志奪南非冠軍騎師

二○一六至一七年澳洲及南非馬季，均在昨日圓滿結束，各地冠軍騎師和練馬師之爭亦有結果，其中南非早便勝負已分，練馬師泰利無論在頭馬數字及賺取獎金均凌駕對手，篤定成為冠軍練馬師。另外曾在香港策騎的杜鵬志早在騎師龍虎榜上大幅拋離卓利、馬安東和雷景勳，自九九和○三年之後，第三次成為南非冠軍騎師。



澳洲方面，在新南威爾斯省的布文，本來一直落後艾道拿十多場，但最後數周全力追趕，終於越過對手，在上周六最後一個（城市）賽馬日起孖，以八十三場頭馬第四次成為冠軍騎師，另外華禮納則以一百五十二場頭馬成為冠軍練馬師，至於另一主要賽馬中心維多利亞省，韋紀力全季取得七十七場（城市）頭馬，第六次成為冠軍，並以四場頭馬壓倒冠軍見習騎師馬迪斯，冠軍練馬師則為韋爾和以一百三十七場頭馬取得。







