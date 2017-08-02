﻿莫雷拉下季目標 贏盡所有大賽

巴西騎師莫雷拉不但是三屆成為香港冠軍騎師，跟其當年在新加坡一樣，每季成績都在不斷上升，且屢次刷新紀錄，例如一季內贏馬最多紀錄、一個賽馬日內贏頭馬最多紀錄、一季內最快贏出一百場頭馬紀錄等。他在接受訪問時坦言，上季收獲甚豐，香港餘下幾場自己未贏過的大賽，將成為其下季目標。



莫雷拉總結自己上季成績時說：「這一季相當特別，不但頭馬數字創新高，又創下一日八捷紀錄，最重要是贏出不少大賽，自在十二月夥拍『里見皇冠』捧走香港瓶，接着策騎『佳龍駒』贏出我一直恨贏的香港打吡大賽，繼而夥拍『強擊』在杜拜美丹馬場贏出一級賽杜拜草地大賽。無論自己在季初如何樂觀，也沒有可能預期到馬季能夠如此美滿。」



雖然繼續贏大賽兼屢破紀錄，但莫雷拉在季尾階段手風明顯下滑，甚至鋒頭被主要對手潘頓蓋過，對此莫雷拉解釋說：「季尾階段賽果甚難預測，主要頗多胯下座騎在一整季征戰後，表面賽績看似良好，爭勝機會甚佳，但其實已疲態漸露，陣上跑不出本身水準。此外，上陣有磅可減的見習生，照例在季尾發揮作用，結果雖然我依然交出頭馬，卻未如季初和季中般頻密。」



既然是冠軍騎師，莫雷拉上季自然曾跟多位練馬師合作，除了成績最突出的蔡約翰外，他與方嘉柏、蘇偉賢、沈集成甚至告東尼的合作上名率甚高，因此，縱使大摩來季聘用貝湯美為馬房主帥，對其影響未必如外間估計般大，自己亦一如過去幾季努力工作。「我將繼續爭取實力座騎，贏出頭馬之餘，同時發掘箇中具潛力的佳駟，冀望可以贏出大賽。」他說。



展望來季，莫雷拉指爭取成績故然重要，但更希望贏出目前自己仍未贏過的香港一級賽，他說：「主席短途獎和香港冠軍暨遮打盃都是我目標之一。上季『紅衣醒神』意外落敗跑第二實在不值，希望今季我找到合適座騎，為我在這兩場大賽爭勝，最終可以贏盡香港所有大賽。」



被問到今季最渴望策騎出賽的馬匹，莫雷拉回答謂四戰全勝的「當家精選」，他說：「此駒每仗贏來兵不血刃，質素當然不見底，相信來季踏入四歲，演出大有進步空間，以其在贏馬姿勢，馬兒應可勝任千六米途程，但是最終還在要跑過後才得到證實，我亦很有興趣了解此駒真正實力如何。」



特約記者：文傑