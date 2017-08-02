﻿馬場浮世繪——金仕芬日前宣布掛靴

多年前曾來港策騎一段時間，曾出任姚本輝馬房主帥，並夥拍「靚蝦王」（下圖）贏出當時仍未升格為國際一級賽香港短途錦標的澳洲騎師金仕芬，日前宣布掛靴，結束三十年騎師生涯。事實上，他在去年十二月之後，一直沒有再策馬上陣。



金仕芬從騎以來，曾贏出不少大賽，除了策本地良駒「靚蝦王」取得佳績外，他在九一年策騎「齊齊跑」橫掃考菲爾德盃，麥堅倫錦標和墨爾本盃三場大賽，而他亦於九六至九七年馬季成為維省冠軍騎師，另外在○三年策騎「奧馬田」贏出大賽覺士盾。



金仕芬沒有透露掛靴後動向，只謂將會全力協助目前是見習生，並且嶄露頭角的兒子樂倫成材。