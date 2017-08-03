﻿柏寶熱情未減 誓要重入頭五名

澳洲騎師柏寶上季手風不及以往，加上五六月間因私人理由請假一個月，結果全季贏出三十二場頭馬，較前季下跌十五場。柏寶接受訪問時，將有關他請假的傳言一一駁斥，並強調自己對騎師職業之熱愛未嘗冷卻，個人鬥心仍強，今季將繼續傾盡全力，務求成績反彈。



柏寶在今年五月七日夥拍「詠彩繽紛」爆大冷捧走冠軍一哩賽，可是當晚馬會公布其向馬會請假一個月，立即惹來議論，外間有傳他與太太感情欠佳，需要返回澳洲「箍煲」。另外更有指他賭錢欠下巨債，需要離港避風頭，對此柏寶作出以下回應：「既然我以私人理由請假，詳細內容實在不便公開，不過我希望那些造謠傳謠者拿出勇氣，站出來跟我對質，屆時是對是錯自有分曉。事實上，我現時家庭生活美滿，馬季收鑼後即返回墨爾本，跟他們團聚。」



個人財政絕無問題



柏寶接着還說：「我自己目前可以說是財務舒適（Financially comfortable），自○二年來港發展之後，我賺取獎金已經不少，加上自己經營多年的Peruader品牌馬具，近期不斷拓展，不但澳洲、新加坡、法國和日本都有發售，全球最大的賽馬集團之一的古摩亞馬房亦開始採用，生意愈做愈大，如果有人有疑問或造謠，最好跟我說清楚。」



雖然生活沒有壓力，但柏寶表示對自己工作仍充滿熱誠，他說：「我對賽馬仍然充滿激情，每場頭馬給我帶來的無比的興奮和震撼，而且經常為我帶來驚喜，例如『詠彩繽紛』上季競逐香港一哩錦標前，我曾公開表示，馬兒狀態及戰鬥力不及以往。馬兒該仗落敗之後，再出幾場亦只跑得接近，未能交出頭馬，不過練馬師蔡約翰堅持要我繼續策騎出賽，我亦只好言聽計從，豈料最後贏出冠軍一哩賽，為我帶來一場意外的國際一級賽頭馬。此外，我仍只是三十九歲，體力狀態仍在頂峰，當然一直希望可以一直策騎出賽。」



柏寶表示，目前香港競爭是前所未有的激烈，但自己仍深信具競爭力，上季倘非缺陣一個月，相信頭馬不止三十二場，所以，他來季目標將是重新打入騎師龍虎榜前五名之內，自己亦會盡早銷假回港，重新投入備戰行列，爭取練馬師及馬主支持。



特約記者：文傑