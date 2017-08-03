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﻿馬場浮世繪——潘明輝周五於星洲出賽

2017-08-03 列印
  見習騎師潘明輝將由本周開始在新加坡客串兩周，他先在周五及周日均策騎五駒出賽，合共十匹座騎，包括在周日策騎由其在新加坡的導師尚恩訓練的「法樂」，角逐草地千二米三級賽花園城市錦標。

  潘明輝日前在晨課後接受訪問時表示，自己今次首次在新加坡客串，時間上正好為在暑假期間提升狀態，迎接香港新馬季來臨。他又謂自己在本月十三日出賽後，翌日便返回香港。

  此外，另一位目前在新加坡的華將蔡明紹，本周五及周日將各策騎兩駒出賽。
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