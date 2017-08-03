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﻿馬場浮世繪——莫雷拉押後赴日客串

2017-08-03 列印
  冠軍騎師莫雷拉原定擬於下周末起開始在日本客串，但日前已決定押後一星期，由本月十九日開始客串，預算在四個賽馬日策騎上陣，期間他亦會代表香港，在札幌競馬場參加世界星級騎師大賽，他曾是前年此項賽事冠軍，去年冠軍則是意大利騎師杜滿萊。
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