﻿潘頓上季成績美滿 來季再次挑戰冠軍

騎師潘頓上季成績突出，繼一三至一四年馬季後，再次贏出超過一百場頭馬，全季取得一百零七場頭馬，同時勝出率和獎金均較前季上升，只是始終未能逼近冠軍莫雷拉，在騎師龍虎榜上居第二，潘頓坦言自己以平常心面對，只冀望新馬季成績持續，如果機會來臨，將再次挑戰冠軍。



過往任何一位騎師一季贏出超過一百場頭馬，例必成為該季冠軍騎師，例如潘頓、莫雷拉和韋達，可是上季潘頓卻是例外，外間評論亦替其感到不值，認為如果沒有莫雷拉，潘頓早應該是冠軍騎師，然而，潘頓坦言不會感到失望，潘頓說：「香港賽馬從來都是競爭劇烈，沒有任何騎師膽敢認定自己可做冠軍。事實上，撇除冠軍不計，上季我的頭馬數字乃在港歷年以來第二高，而且我亦能夠贏出大賽，同時遇上不少具潛質新馬，另外我亦跟蔡約翰和告東尼等加強合作，所以我始終認為上季相當美滿。」



潘頓接着表示，去年香港國際賽日，是個人全季高峰所在，他說：「贏一場香港國際賽難度本已甚高，贏兩場更是一個騎師的夢想，去年我卻夢想成真，先夥拍『友瑩格』捧走香港短途錦標，然後再策騎『美麗大師』贏出香港一哩錦標，內心興奮非言語可以形容。雖然『友瑩格』季尾退役，但這是所有賽駒必經之路，現在牠可以享受退休生活，我亦替牠感到高興。」



至於『美麗大師』其後在安田紀念落敗，只因在直路上一度困守，以及首次跑左轉場地，未能換腳加速，不足以反映實力，嚴格來說，此駒每季出賽次數不多，我深信牠下季仍具充足戰鬥力，有機會衞冕香港一哩錦標。」潘頓續道。



上季維洲一級賽維多利亞打吡冠軍「聖靈妙丹」，於季尾運抵香港服役，並易名為「不可思議」，潘頓對此駒評價甚高：潘頓說：「假設此駒抵港後適應環境，提升至在澳洲服役時的狀態，在港應有一番功業。牠所贏馬的途程為千四至二○四○米，正是香港賽事的主流，估計應有很多機會出戰合適的途程比賽，我當然亦希望可以夥拍下半季的四歲馬經典賽事，再替其爭取佳績。」



最後潘頓表：「我冀望與羅富全和麥菲文兩個新倉口合作，雖然自己當年仍在澳洲策騎時以悉尼為基地，與以墨爾本為基地的菲特文四兄弟合作較少，但對方練馬功夫不用置疑。至於羅富全則經驗相當豐富，我睇好兩個新倉前景，希望可以跟他們合作，攜手爭取成績。」



特約記者：文傑