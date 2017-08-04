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﻿馬場浮世繪——霸道駒備戰太平洋經典賽

2017-08-04 列印
  於上月復出大熱倒灶，大敗十五馬位的世界最高評分馬「霸道駒」，於本周二早前在德爾瑪馬場復課快跳八百米，造出四十七秒二全朝操練最快時間，練馬師巴富達課後表示，「霸道駒」的狀態令他感到滿意，如果一切正常，將按原定計畫，在下月出戰一級賽太平洋經典賽。

  談到「霸道駒」上仗落敗的原因，馬主朱德望牧場的經理則表示，「霸道駒」賽前一周在聖雅尼塔馬場快跳千二米，然後再快操六百米，再花兩個多小時運往德爾馬馬場，對久休復出的「霸道駒」來說，體力可能未趕及回復，因而陣上跑不出水準。
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