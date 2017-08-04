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﻿馬場浮世繪——兩位見習生星洲分享經驗

2017-08-04 列印
  兩位目前在新加坡的華將蔡明紹和潘明輝，前日獲新加坡見習騎師訓練學校邀請出席工作坊，向十二位當地見習騎師分享經驗，潘明輝在分享時表示，自己最初在澳洲學藝時亦感到迷惘，幸好自己適應得快。當後來策騎幾匹外間認為沒有機會的冷門馬勝出後，逐漸獲得注意，際遇亦愈來愈好。
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