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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——高伯新昨晨露面督操

2017-08-04 列印
  暑假期間返回英國度假，順道替馬主搜購新馬的練馬師高伯新，昨晨已恢復露面督操，其廄內大部分馬匹亦有露面，由騎馬人或副練策騎在內圈踱步，而練者亦走到烽火台觀看，課後又走到停機坪接馬，動態十分積極。
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